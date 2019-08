’Soepelere begrotingsregels Europese Unie’

Italië heeft al een tijdje moeite zich aan de Europese begrotingsregels te houden. Ⓒ AFP

Amsterdam - De Europese Unie denkt na over soepelere begrotingsregels voor zijn lidstaten. De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen, wil het zogenoemde Stability and growth pact, flink vereenvoudigen, meldt de Financial Times.