Box legt $55 miljoen neer voor Nederlandse maker van digitale handtekening

Dat hebben de partijen woensdagmiddag bekendgemaakt. De diensten van Box maken het voor bedrijven mogelijk om grote bestanden via de cloud uit te wisselen. Daar wordt in de nabije toekomst de elektronische handtekeningtechnologie van SignRequest aan toegevoegd, schrijft Box-ceo Aaron Levie in een verklaring.

Het toevoegen van elektronische handtekeningen zorgt volgens Levie voor juridisch geldige contracten rechtstreeks kunnen worden getekend via Box. De topman van SignRequest, Geert-Jan Persoon, verwacht dat door het samenvoegen van zijn elektronische handtekening met het zakelijke uitwisselplatform van Box, meer transacties gedigitaliseerd kunnen worden. Hij zegt ’zeer opgetogen te zijn om lid te worden van de Box-familie om zo die visie verder te verspreiden’.