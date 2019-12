'Banken geven record aan 'bail-in'-schuld uit'

Het gaat om zogeheten senior niet-preferente (SNP) obligaties, schuldinstrumenten die zijn ontworpen om banken in een toekomstige financiële crisis te ondersteunen. Ze kunnen worden geconverteerd naar eigen vermogen of 'worden ingeleverd' als de verliezen van een bank de kapitaalbuffers tenietdoen. In theorie zal een ruime 'bail-in'-schuld ertoe leiden dat obligatiehouders, en niet de belastingbetalers, in een geval van crisis opdraaien voor het herkapitaliseren van de banken.

Banken in Europa hadden begin december al voor 94 miljard euro aan niet preferente schuld uitgegeven, blijkt uit cijfers die op verzoek van FT zijn opgesteld door S&P Global Ratings. Het ligt volgens de krant voor de hand dat de grens van 100 miljard euro voor het einde van het jaar is overschreden.