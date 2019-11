Zoveel duurder werd huismerk bij de supermarkt

In de periode van week 44 van 2018 tot week 43 van 2019 verhoogde Jumbo de prijzen met 6,5%. Bij Plus werd het huismerk 4,86% duurder en bij Albert Heijn 4,04%.

Per 1 januari 2019 ging het lage btw-tarief omhoog van 6 naar 9%. De inflatie is zo’n 2,6%.

Jumbo verhoogde de prijzen van het totale assortiment met 4,67%, blijkt uit het onderzoek. Ook dat is meer dan Plus (+4,48) en Albert Heijn (+3,73%). Superscanner keek naar de prijzen in één filiaal per supermarkt. Prijzen kunnen verschillen per filiaal.