Amsterdam - Is het asbest, is het talk of zijn het ’niet asbestiforme splijtfragmenten’ die onderzoekers hebben gevonden in make-up van de Hema? Daarover bakkeleit de winkelketen al maanden met actualiteitenprogramma EenVandaag, dat uit onderzoeken van drie laboratoria concludeert dat het om het kankerverwekkende asbest gaat.