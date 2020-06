Seminar: bescherming zoeken in grillige tijden

De coronacrisis heeft economisch zware wonden toegebracht in Azië, Europa en de Verenigde Staten. Centrale bankiers en overheden halen alles uit de kast om de schade te dempen, maar de grote vraag is of dit voldoende zal zijn, mocht er een tweede coronagolf de wereld nog meer pijn doen.

De experts Madelon Vos (Miss Bitcoin) en Bart Brands, edelmetaal specialist, vanuit GoldRepublic zullen op het DFT Seminar van donderdag 2 juli uitgebreid ingaan op de risico’s voor de beleggingsportefeuille.

Daarnaast laten zijn hun licht schijnen op de mogelijkheden voor particulieren om hun vermogen te beschermen tegen de wereldwijde onzekerheid.

Tijdens het gratis seminar kunt u LIVE vragen stellen aan de experts. Het seminar zal plaatsvinden op donderdag 2 juli tussen 20.00 en 21.00 uur. Klik hier om in te schrijven.