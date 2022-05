Premium Het beste van De Telegraaf

Reiswereld maakt gehakt van ’actieplan’ Schiphol: ’Nog niet eens op het niveau van voor corona’

Amsterdam - De luchtvaartsector is nog niet overtuigd van het ’actieplan’ van Schiphol om de chaos en ellenlange rijen op de luchthaven te bezweren. KLM heeft donderdag de drastische stap gezet om de vliegtuigen in de komenden dagen niet meer volledig uit te verkopen, omdat ze anders geen ruimte heeft om klanten over te boeken. Dit kost KLM tienduizenden euro’s aan omzet. „We verkopen een maximaal aantal stoelen, zodat er ruimte blijft voor klanten die als gevolg van de chaos op Schiphol omgeboekt moeten worden”, zegt een woordvoerder. De afgelopen weken strandden duizenden passagiers, waardoor een sneeuwbaleffect in de operatie van KLM ontstaat.