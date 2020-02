Rente op doorlopend krediet moet ook lager

De commissie oordeelde in een zaak over de hoge rente die kredietbanken soms hanteren bij doorlopende kredieten met een variabele rente.

Het gaat bij het Kifid specifiek over Interbank. Die hield de rente bij een doorlopend krediet eerder hoog, terwijl de rente in de markt omlaag ging. Volgens Kifid moet Interbank voor de consument in deze klachtzaak de verschuldigde rente opnieuw berekenen en te veel betaalde rente terugbetalen.

Met deze uitspraak blijft het standpunt van Kifid ongewijzigd ten opzichte van eerdere tussenuitspraken. Claimstichting Geldbelangen vreesde onlangs nog voor een draai van het klachteninstituut, toen Kifid besloot toch eerst de mening van betrokken partijen te willen horen over recente, vergelijkbare conclusies van onder meer de Hoge Raad.

Kifid heeft nog tientallen soortgelijke klachten in behandeling, die zijn aangehouden in afwachting van de einduitspraak van de Commissie van Beroep. Deze zullen komende tijd worden beoordeeld.