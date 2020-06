’AEX valt terug naar 300 punten’

Als de graadmeter van de Amsterdamse beurs eind dit jaar piekt, komt er volgens Bakker namelijk een einde aan een meerjarige opgaande cyclus. De technisch analist weet wel wat hij dan begin volgend jaar met zijn beleggingen gaat doen. „Dan heb ik een lege portefeuille”, zei hij donderdagavond tijdens een online seminar van DFT in samenwerking met BNP Paribas.

DSM

Bakker gaf tijdens het webinar ook drie beurstips voor de tweede helft van dit jaar. Hij tipte speciaalchemieconcern DSM, bierbrouwer Heineken en levensmiddelengigant Unilever.

Vermogensbeheerder Koen Bender (Mercurius) erkende dat DSM de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd op de beurs. „Maar die twee ceo’s bij DSM vind ik een moeilijk verhaal”, benadrukte Bender. Hij wees daarmee op Geraldine Matchett and Dimitri de Vreeze die de succesvolle topman Feike Sijbesma zijn opgevolgd. „Het is lastig om in de voetsporen van Sijbesma te treden. En er kan maar één de baas zijn.”

Als tips voor het tweede halfjaar noemde Bender zelf brillenverkoper GrandVision, de Amerikaanse coronatestfabrikant Quidel en de Zwitserse beleggingsfirma Partners Group. Tijdens het webinar onder leiding van DFT-columnist Janneke Willemse sprak beursexpert Jim Tehupuring (ProBeleggen) zijn voorkeur uit voor Aalberts, Just Eat Takeaway en Galapagos.

