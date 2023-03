Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggers stappen weer in bij F1-merken: Ferrari met afstand op pole

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Op de beurs doet Ferrari het beter dan Honda.

Amsterdam - Bij de de start van het nieuwe F1-seizoen hebben de deelnemende topteams op de beurs de weg omhoog stevig ingeslagen. Na de zorgen over de schokken in de toeleveranciersketens stappen beleggers weer in bij de automakers die afgelopen jaar in de voorhoede meestreden bij de strijd om de titel. De Italiaanse luxe automaker Ferrari laat grote concurrenten Mercedes en Honda vooralsnog achter zich met de beursprestaties.