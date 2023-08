Column: liever vakantie in noordelijke landen

Gedurende een reeks van jaren kwam ik met enige regelmaat op het eiland Man, gelegen in de Ierse Zee. De promenade van de hoofdstad Douglas gaf een beeld van vergane glorie. De grote herenhuizen en de hotels waren er nog, maar de toeristen van weleer niet meer. De Shirley Valentines, die in de jaren vijftig voor hun vakantie aan zee en een vluchtige liefde naar Man of naar het aan de andere kant van de Ierse Zee gelegen Blackpool waren getogen, kozen nu voor stranden aan de Middellandse Zee, dankzij de goedkope vluchten en het warmere weer daar.

