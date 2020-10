Techfondsen onderuit op rode beurzen VS

De Dow Jones-index eindigde 0,6% in de min. Technologiebeurs Nasdaq daalde 2,5%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 1,2%.

Zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Europa drukten de stemming van beleggers. Daarbij was er in Washington nog altijd geen akkoord over een nieuw crisissteunpakket voor de Amerikaanse economie.

Facebook (-6,3%) heeft in het derde kwartaal ruim een vijfde meer inkomsten uit advertenties gehaald, ondanks de boycot die veel grote bedrijven deze zomer tegen het socialmediabedrijf afkondigden. Over de nabije toekomst is het techconcern, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, evenwel pessimistischer. De dreiging van strengere regelgeving voor socialemediabedrijven zorgt voor onzekerheid.

Apple (-5,6%) heeft de afgelopen periode meer Mac-computers verkocht dan ooit. Dat komt omdat mensen vanwege de coronapandemie thuiswerkten, maar ook veel kinderen volgden wereldwijd thuis hun lessen via een computer. De omzet van de iPhone-tak viel tegen. Dat komt omdat klanten wat langer moesten wachten op de komst van de vertraagde iPhone 12.

Amazon

Amazon (-5,5%) wist zijn hoge groeitempo vol te houden. Doordat veel mensen wegens de coronapandemie liever vanuit huis winkelden, steeg de omzet met 37 procent. Daarbij verdriedubbelde de winst van de webwinkelreus.

Verder wist Twitter (-21,1%) weer meer adverteerders aan zich te binden. De aanwas van nieuwe gebruikers stelde daarentegen teleur.

Google-moeder Alphabet (+3,4%) heeft de afgelopen periode geprofiteerd van toegenomen reclame-inkomsten op de zoekmachine en YouTube. Netflix (-5,7%) wist ook de aandacht op zich gericht. De streamingdienst heeft aangekondigd zijn prijzen in de VS te gaan verhogen.

Oliereuzen ExxonMobil (-0,9%) en Chevron (+1,1%) kwamen eveneens met cijfers. Met hen gaat het minder goed. ExxonMobil heeft gewaarschuwd dat het mogelijk tot 30 miljard dollar moet afschrijven op zijn gasvelden. Door de coronacrisis is er veel minder vraag naar olie, gas en chemicaliën en de bezittingen van het bedrijf zijn daarom veel minder waard geworden. Branchegenoot Chevron verraste met een bescheiden aangepaste winst van 201 miljoen dollar, ondanks de laagste productie van ruwe olie en gas in jaren.

Cruisemaatschappijen

Voor cruisemaatschappijen als Royal Caribbean Cruises (+4,8%), Norwegian Cruise Line Holdings (+5,4%) en Carnival (+5,6%) was er goed nieuws. Zij mogen weer gaan varen in Amerikaanse wateren, mits wordt voldaan aan een reeks veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus op schepen te voorkomen. Sinds medio maart gold er een vaarverbod voor cruiseschepen in de VS.