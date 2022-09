Neergang bij Meta duwt Mark Zuckerberg uit top tien rijkste Amerikanen

In de lijst met Amerikaanse miljardairs van zakentijdschrift Forbes staat Zuckerberg met een vermogen van $57 miljard niet meer in de top tien. Vorig jaar had de Meta-topman tijdens de techrally nog een vermogen van boven de $100 miljard.

Zijn rijkdom gaat dit jaar gebukt onder de duikvlucht van van aandeel Meta. De koers van het social mediabedrijf is per saldo met bijna 60% onderuit gegaan. De verminderde winstgevendheid bij Meta heeft onder meer sterk bijgedragen aan de uittocht van beleggers.

Elon Musk rijkste

Volgens Forbes is Tesla-oprichter en topman Elon Musk de rijkste Amerikaan met een vermogen van $250 miljard. Wereldwijd is Musk daarmee ook de rijkste mens. Op ruime afstand volgt Jeff Bezos, oprichter van Amazon, die $150 miljard in bezit heeft. Vorig jaar prijkte Bezos nog bovenaan en stond Musk op de tweede plaats.

Bill Gates, oprichter van Microsoft, heeft met een vermogen van $106 miljard nog de derde plaats in handen. Hij ziet Oracle-oprichter Larry Ellison die $101 miljard aan rijkdom heeft steeds dichter naderen.

Verder staat superbelegger Warren Buffet, topman van Berkshire Hathaway nog in de top vijf. Zijn vermogen bedraagt volgens Forbes $97 miljard.