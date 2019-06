ASML straalt op overwegend zonnige beurs

Mogelijk komt er extra steun uit de Verenigde Staten, als de handel daar over een halfuurtje van start gaat. De S&P500 lijkt op recordhoogte te gaan openen. Tot dan toe staat de hoofdgraadmeter in Amsterdam al uren op 0,8% winst, zo rond de 566 punten. De Midkap-index staat op 781,6 punten, een winst van 0,5%. Ook elders in Europa worden er aandelen gekocht: de Duitse DAX-index wint 0,9%, de Franse CAC-40 krijgt er 0,7% bij.

In Groot-Brittannië bleef de rente vanochtend ongewijzigd. De FTSE100 in Londen krijgt er 0,8% bij na dat besluit. Gisteren veranderde ook de Amerikaanse centrale bank Fed de rente niet. Veel economen verwachten dat het Amerikaanse rentetarief volgende maand al wordt verlaagd.

Banken

„We zijn vanochtend uit de startblokken geschoten, maar daarna is het een beetje hetzelfde gebleven”, ziet handelaar Chris Jongbloed (Saxo Bank). Financiële aandelen als ABN Amro (-1%), Aegon (-0,5%) en ING (-1,1%) laten een behoorlijke veer. „Dat scheelt zo een vol punt op de index.” De mogelijke renteverlaging van de Fed, waar bij andere aanden zo over gejuicht wordt, werpt voor banken en verzekeraars een onheilspellender schaduw vooruit. Zij zouden juist last hebben van een lagere rente.

De olieprijs (Brent) trok vanochtend flink aan tot boven de $63 vanwege het vooruitzicht op monetaire ondersteuning van de economische groei. Goud „breekt dankzij het Fed-besluit uit”, constateert de Saxo-handelaar. „We hebben heel lang op het niveau van $1365 gezeten, maar nu de rente mogelijk verlaagd wordt en investeren in dollars dus minder interessant, gaat de goudprijs weer richting $1400 per ounce.”

Adempauze

Beleggers kijken nu alweer vooruit naar de G20-top, ziet vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa). „Daar moet er een wapenstilstand komen in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De dreiging dat dat niet gebeurt, ligt er nog altijd. Tot die top, volgende week, denk ik dat er sprake blijft zijn van een adempauze.”

In de grotendeels geheel groengekleurde AEX wordt koploper ASML 2,9% meer waard De Amerikaanse bank Wells Fargo gaat de chipmachinefabrikant volgen met een overwogen-advies. Toeleverancier voor de chipindustrie ASMI valt ook in de smaak en koerst 3,7% hoger.

Verf- en chemieconcern AkzoNobel kan ook kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 1,5%. Het cyclische aandeel Randstad zit eveneens in de voorhoede en gaat 1,4% vooruit. Shell stijgt 1,1% geholpen door de aantrekkende olieprijzen. Vopak krijgt er 0,8% bij, zwaargewicht Unilever raakt 0,2% kwijt.

In de Midkap blinkt gespecialiseerd staalconcern AMG uit met een sprong vooruit van 3,6% met dank aan de stevige opleving van de grondstofprijzen. Detacheerder Brunel verliest na een rapport van ABN Amro 3,8%.

