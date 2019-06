ING in de schaduw op zonnig Damrak

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,9% hoger op 566,38 punten, het hoogste niveau sinds begin mei. De Midkap-index ging ook 1% vooruit naar 785,54 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9%. Londen dikte 0,4% voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

Op Wall Street stonden er gisteravond winsten op de koersborden na het Amerikaanse rentebesluit. De Fed had eerder aangegeven ’geduldig’ te zijn met aanpassingen van de rente, maar schrapte deze term in zijn verklaring op het rentebesluit. Dit kan mogelijk duiden op een snellere rentestap. Veel economen verwachten dat het Amerikaanse rentetarief volgende maand al zal worden verlaagd.

In Azië kreeg de Nikkei-index in Japan er 0,6% bij mede vanwege de hoop dat de Japanse centrale bank die de rente ongewijzigd hield in de nabije toekomst net als de Fed de economie een stimulans zal geven.

Vanmiddag komt de Britse centrale bank (BoE) naar buiten met het rentebesluit. De BoE zal naar verwachte de rente ongewijzgd houden.

De olieprijs (Brent) trok vanochtend flink aan tot boven de $63 vanwege het vooruitzicht op monetaire ondersteuning van de economische groei.

Hoofdrol voor ASML

In de grotendeels geheel groengekleurde AEX werd koploper ASML 2,2% meer waard De Amerikaanse bank Wells Fargo gaat de chipmachinefabrikant volgen met een overwogen-advies.

Verf- en chemieconcern AkzoNobel kon ook kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 1,6%. Het cyclische aandeel Randstad zat eveneens in de voorhoede en ging 1,5% vooruit. RD Shell steeg 0,6% geholpen door de aantrekkende olieprijzen.

Het defensieve voedingsaandeel Ahold Delhaize liet fractioneel liggen. De bankwaarden ING en ABN zakten 0,8% respectievelijk 0,3%.

In de Midkap blonk gespecialiseerd staalconcern AMG uit met een sprong vooruit van 3,7% met dank aan de stevige opleving van de grondstofprijzen. Toeleverancier voor de chipindustrie ASMI viel ook in de smaak en koerste 3% hoger.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!