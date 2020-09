Tripje over grens wordt ’oranje’ drama: ’Stormloop op veilige vakanties in eigen land’

Nederlandse bungalowparken zitten volgens Recron-Hiswa in het najaar vol. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Stedentrips en de herfstvakantie dreigen in het water te vallen nu het coronavirus op veel plekken in Europa opnieuw om zich heen grijpt. Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat namelijk reden om het reisadvies voor meer regio’s aan te scherpen naar code oranje, wat staat voor alleen noodzakelijke reizen.