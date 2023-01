Premium Het beste van De Telegraaf

Column: een rampjaar met dank aan de centrale banken

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Centrale bankiers als Christine Lagarde (ECB) hebben niet bepaald bijgedragen aan stabiele financiële markten. Ⓒ ANP/HH

Eind 2021 was de rente op tienjarige staatsleningen -0,04%, eind vorig jaar was die rente gestegen naar 2,82%, het hoogste niveau sinds augustus 2011. Door de sterk oplopende inflatie moest de ECB zijn bizarre beleid, dat erop gericht was de kapitaalmarktrente negatief te maken en leners aan te zetten tot het maken van nog meer schulden, eindelijk opgeven.