Warm welkom bitcoins bij veiling van werk kunstenaar Banksy

Sotheby’s gaat op 12 mei het iconische kunstwerk Love is in the Air van Banksy onder de hamer brengen. Aspirant-kopers die mee willen doen met deze veiling kunnen er voor kiezen om biedingen te gaan doen met de cryptomunten bitcoin en ether. Bieders moeten flink in de buidel tasten om aan het langste eind te trekken. De waarde van het kunstwerk van Banksy ligt volgens Sotheby’s tussen de $3 miljoen en $5 miljoen.

Om de verkoop via cryptomunten mogelijk te maken is Sotheby’s in zee gegaan met het cryptowisselplatform Coinbase dat vorige maand nog een beursnotering heeft gekregen. Het Amerikaanse cryptobedrijf gaat meehelpen met het beheersen van prijsschommelingen tijdens de veiling die volgende week op stapel staat.

Vooral de bitcoin heeft afgelopen maand een turbulent beeld laten zien. De cryptomunt tikte eerst nog een recordstand aan van $65000, maar maakte daarna weer een duikeling tot ruim onder de $50.000 om vervolgens weer een herstel in te zetten.

Pseudoniem

Banksy is het pseudoniem van een Britse kunstenaar die naast fysieke kunstwerken ook bekendheid heeft verworven met zijn straatkunst. Zo heeft hij onder meer diverse creaties achtergelaten in een aantal Europese steden. Deze maand wordt nog een muurschildering die hij in 2004 heeft gemaakt voor de Liverpool Biennial, geveild in ons land.

Bij een veiling van Christie’s stond in maart een ander kunstwerk van Banksy nog vol in de belangstelling. Een tekening van een spelend jongetje onder de titel Game changer leverde een recordbedrag van bijna €20 miljoen op.