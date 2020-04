Google: Brabanders leven coronaregels beter na dan rest Nederland

Dat blijkt uit het eerste Covid-19 Community Mobility rapport dat Google voor ons land heeft opgesteld op basis van Google accounts van gebruikers die hun locatiegeschiedenis hebben ingeschakeld.

Volgens Google wil het daarmee helpen beleidsmakers inzicht geven in hoe de bevolking zich gedraagt ten opzichte van de regels en adviezen die ze heeft gekregen. Behalve voor Nederland heeft Google dergelijke rapporten voor 130 andere landen opgesteld. Binnen Nederland lijken de provincies Limburg en Noord-Brabant iets strikter te zijn in het naleving van het thuisblijf gebod dan provincies in het midden van het land.

Nederlanders zijn 68% minder op stations en luchthavens geweest, 35% minder op werklocaties en 28% minder bij winkels voor de dagelijkse boodschappen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vorige week opperde de Europese Commissie de mogelijkheid om telecomgegevens te gebruiken om te beoordelen of de bevolking zich een beetje houdt aan de regels en adviezen waarmee overheden proberen de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zei dat toen kritisch te willen volgen, omdat data waarvan wordt gezegd zijn dat ze geanonimiseerd zijn, vaak toch persoonsgegevens blijken te zijn.

Volgens een woordvoerder van Google is voorafgaand aan het opstellen van de rapporten overleg geweest met Europese autoriteiten die zich bezighouden met de regels rondom persoonsgegevens.