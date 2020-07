AFM-voorzitter: kijk uit met leningen

Uitstel van betaling bij banken, aangaan van een krediet of private lease kunnen juist leiden tot extra problemen.

Daarvoor waarschuwt Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in een gesprek met De Telegraaf. „Pas op met krediet of andere financieringsbronnen aan te grijpen. Want het ene probleem kan het andere probleem uitlokken.” Ze waarschuwt voor de verleiding van het leasen van een wasmachine of laptop, omdat je per saldo veel duurder uit bent.

Uit AFM-onderzoek blijkt dat een op de vijf huishoudens minder dan 2500 euro buffer heeft. Vooral jongeren, flexwerkers en zzp’ers zijn financieel kwetsbaar, terwijl zij als eersten getroffen zijn door de crisis. Van Geest vindt dit ’zorgelijk’.

Lees verder: AFM-baas waarschuwt: ’Stilte voor de storm in crisis’