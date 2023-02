Facebook krijgt applaus van beleggers

Door Redactie DFT

Meta Platforms heeft de omzet in het afgelopen kwartaal minder zien dalen dan waarop beleggers vreesden. De moedermaatschappij van Facebook kwam eveneens met een meevallende prognose. In reactie hierop staat de beurskoers in de nabeurshandel 17% hoger.