Iconisch automerk Aston Martin hard in zijn achteruit

De voormalige sponsor van Max Verstappen en het favoriete automerk van James Bond boekte in 2022 een verlies van 495 miljoen Britse pond (€557 miljoen).

Dat is meer dan het dubbele van de 213,8 miljoen pond waarmee Aston Martin in 2021 in het rood eindigde. De fabrikant van superluxe wagens heeft in 2022 veel last gehad van wisselkoersverliezen bij de verkoop van zijn auto’s.

Daarnaast torst Aston Martin een zware schuldenlast met zich mee die tot hoge kosten hebben geleid. Ook waren er leveringsproblemen met het model Valkyrie, dat in Nederland €3,2 miljoen per stuk kost en volgens Aston Martin de snelste straatauto ter wereld is. Aston Martin stelt ook auto’s geleverd te hebben aan Zwitserse klanten, terwijl de dealers daar het geld in hun zak zouden hebben gestoken. Daarover lopen onderlinge rechtszaken.

Transformatie

Overigens wist Aston Martin de omzet wel met 26% op te krikken tot 1,4 miljard Britse pond en verkocht het bedrijf 6412 auto’s, een stijging van 4%. Topman Lawrence Stroll, die fors heeft ingegrepen om het bedrijf weer winstgevend te maken, kijkt ondanks het verlies positief terug.

Het concern was in het laatste kwartaal van 2022 wel winstgevend en de orderportefeuille liep goed vol. „Nu het zware werk achter de rug is, zijn we klaar om de resultaten van deze transformatie te zien, te beginnen in 2023.”

Aston Martin verwacht dit jaar 7000 auto’s te verkopen en wil in 2025 op 10.000 verkopen zitten.