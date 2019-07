’Hogere AEX kijkt naar ECB’

Op het Damrak openden de AEX-fondsen Aalberts, RELX en Unilever de boeken. Industrie- en technologieconcern Aalberts zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Topman Wim Pelsma sprak in een toelichting van een solide prestatie van de onderneming in moeilijkere marktomstandigheden.

Unilever boekte in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 26,1 miljard euro en een aangepaste operationele winst van 5,05 miljard euro. Het levensmiddelenconcern handhaafde de omzetverwachting voor 2019. Informatieleverancier RELX behaalde in de eerste jaarhelft een omzet van 3,9 miljard pond en een nettowinst van 779 miljoen pond. Het bedrijf handhaafde zijn vooruitzichten voor het hele jaar.

Beter dan verwacht

Ook Arcadis kwam met cijfers. Het advies- en ingenieursbureau boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en voerde de winstgevendheid op. Dat had de onderneming vooral te danken aan groei in Noord-Amerika.

Besi liet weten dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10 procent zal dalen vergeleken met het tweede kwartaal omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar. De chiptoeleverancier spreekt van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten door de wereldwijde handelsspanningen. Topman Richard Blickman zei dat de prestaties in de afgelopen periode beter waren dan Besi zelf had verwacht.

Omzet en winst omhoog

Pharming zag de omzet en het resultaat in de eerste jaarhelft flink groeien. Voor de rest van het jaar voorziet het biotechnologiebedrijf een aanhoudende groei van de omzet en een handhaving van het positieve netto kwartaalresultaat gedurende het jaar.

Marel deed in het tweede kwartaal goede zaken en zag de omzet en winst stijgen. Het waren de eerste kwartaalcijfers die de maker van machines voor de verwerking van vlees, kip en vis naar buiten bracht sinds de beursgang in Amsterdam.

De euro was 1,1134 dollar waard tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 56,08 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 63,34 dollar per vat.