Banken laten hedgefonds vallen na beschuldigingen seksueel misbruik

De Financial Times en nieuwswebsite Tortoise Media berichtten als eerste over de beschuldigingen van de vrouwen over het wangedrag dat zeker 25 jaar zou hebben plaatsgevonden. Sinds de #metoo-beweging durven vrouwen in allerlei sectoren zich uit te spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Odey is een belangrijke donor van de conservatieve partij en stopte veel geld in de Brexit-campagne. De banken Goldman Sachs, BNP Paribas Exane en Schroders stoppen hun samenwerking met het fonds vanwege de beschuldigingen, hebben zij bekendgemaakt. JP Morgan en Morgan Stanley denken daar nog over na, melden Britse media. Ook de grote verzekeraar Canada Life schort de samenwerking met Odey op.

Onderzoek

De Financial Conduct Authority (FCA), zeg maar de Britse Autoriteit Financiële Markten, zou al twee jaar onderzoek doen naar het fonds van Odey. Daarbij zouden nu ook de beschuldigingen van seksueel wangedrag worden meegenomen.

Odey vergaarde zijn fortuin onder meer door te speculeren tegen het Britse pond. Hij kon zijn fonds in 1991 oprichten dankzij een donatie van miljardair George Soros en is een van de bekendste Britse beleggers.

De hedgefondsbeheerder zegt zelf dat geen van de zaken van de vrouwen is bewezen in een rechtbank. In 2020 stapte een vrouwelijke bankier naar de rechter omdat zij beweerde in 1998 door Odey thuis te zijn aangerand, maar hij werd vrijgesproken. Hij ontkent alles en benadrukt geen strafblad te hebben.