Megafraudeur UBS werkt aan comeback in Ghana

De 39-jarige Adoboli die in november 2018 werd uitgewezen naar Ghana na het uitzitten van zijn celstraf, wist met hulp van zijn familie en vrienden in het Afrikaanse land zijn depressie te overwinnen.

Adoboli, zoon van een VN-medewerker in Ghana, kwam in 2003 in dienst van UBS. In 2007 werd hij, op slechts 26-jarige leeftijd, samen met een andere handelaar verantwoordelijk voor een beleggingsportefeuille van 50 miljard dollar.

Het gesjoemel van Adoboli veroorzaakte het grootste handelsverlies in de Britse geschiedenis : $2,3 miljard. Adoboli werd daarvoor veroordeeld tot zeven jaar celstraf.