Tata Steel onderzoekt lossen steenkoolresten in zee

Vrijdag meldde Noordhollands Dagblad dat er vanaf schepen bewust steenkoolresten geloosd zouden worden in de haven van IJmuiden. Tata Steel heeft de krant vrijdag al laten weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld dat ’duizenden kilo’s grondstoffen willens en wetens in de zee verdwijnen’. Volgens Tata zijn de aantijgingen waaronder ook omkoping, crimineel gedrag en bewust vervuilen ’dermate zwaar’ dat ’gericht onderzoek noodzakelijk is’.

Tata Steel zou schippers betalen om de resten op te ruimen en die houden zich niet aan de regels, meldde het Noordhollands Dagblad.

De leiding van het betreffende bedrijfsonderdeel heeft volgens het staalconcern direct een instructie uitgedaan waarin nog eens wordt benadrukt dat alle procedures en processen bij het lossen van kool en erts strikt dienen te worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor de controle daarop. Wel onderzoekt Tata Steel of en waar verbeteringen in het proces nodig zijn.

Het kabinet kondigde vrijdag aan uitleg te willen van Tata over de beschuldigingen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat maandag tijdens een al eerder gepland werkbezoek aan het staalconcern met de directie in gesprek over de kwestie. Heijnen wees erop dat ook toezichthouders al langer constateren dat Tata slordig omgaat met het transport van grondstoffen.