Directeur Gazprom Nederland stapt op om oorlog Oekraïne

Dat meldt energieblog Energeia donderdag. Tegenover de site meldt Van Heijst getroffen te zijn door het verlies van levens.

Gazprom Energy Nederland is onderdeel van de Russische Gazprom Group, een van ’s werelds grootste energiebedrijven. De groep verzorgde tot voor kort 17% van alle gasleveringen in de wereld.

Sytse van Heijst, hoofd Benelux bij Gazprom Energy. Ⓒ ANP/HH

Gazprom is in Nederland actief bij grootzakelijke klanten, het midden- en kleinbedrijf en diensten zoals veel waterschappen. Die probeerden afgelopen dagen net als ruim honderd gemeenten van hun contract met Gazprom af te komen, uit protest tegen de Russische invasie in Oekraïne. De Russische gasproducent kwam in 2012 naar Nederland en opende een kantoor in Den Bosch.

Boycot

Sancties van de VS en de Europese Unie treffen Russische bedrijven. Steeds meer Nederlandse bedrijven nemen afscheid van hun investeringen in Russische staatsbedrijven en projecten. Shell trok zich deze week terug uit zijn projecten waarin het samenwerkt met de Russische staat.

Op de Zuidas verbreekt advocatenkantoor Houthoff ’vanwege de oorlogsdaden in Oekraïne’ zijn contacten met de Russische Federatie en gelieerde personen, zo meldt het.

Pensioenfonds ABP zegt al zijn resterende belangen in Rusland te willen afstoten. Ook Nederlandse zakenbanken zijn gestopt met samenwerking.