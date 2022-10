Netflix ziet fors herstel bij instroom nieuwe abonnees

In het derde kwartaal kreeg Netflix er 2,4 miljoen nieuwe abonnees bij na een daling met 1 miljoen een kwartaal eerder. Analisten hadden vooraf een toename met 1,1 miljoen verwacht.

Netflix liet zich ook enthousiast uit over de prognose voor het lopende kwartaal. De streamingdienst voorziet in de laatste drie maanden van 2022 4,5 miljoen nieuwe abonnees.

Netflix had in streamingmarkt in het voorbije kwartaal veel last van concurrentie. Vooral Disney+ timmert flink de weg met een riant aanbod van films.

bioscoop, het restaurant of een café.

Doordat de groei is gestokt maar de investeringen fors blijven, daalde de winst het afgelopen kwartaal licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat bedroeg net geen 1,4 miljard dollar De omzet nam op jaarbasis met 6 procent toe tot 7,9 miljard dollar, waarmee het bedrijf veel minder hard groeide dan tijdens de pandemie.

Om weer hard te groeien introduceert Netflix in november in twaalf landen een goedkoper abonnement met advertenties.

In de nabeurshandel kregen de prestaties van Netflix een enthousiaste ontvangst. Het aandeel schoot meer dan 10% omhoog. Dit jaar heeft de koers van de streamingdienst een harde rit omlaag gemaakt.