Verbreding Suezkanaal in gang gezet met Nederlands tintje

Egypte wil in de eerste plaats een tweede kanaal dat geopend is in 2015 met 10 kilometer gaan verlengen naar 82 kilometer. Aan de zuidelijke kant waar het containerschip zich van 23 tot 30 maart had vastgevaren moet een verbreding en verdieping van het kanaal komen.

Nieuwe blokkering voorkomen

Met deze stappen wil Egypte een nieuwe blokkering van het Suezkanaal in de toekomst proberen te voorkomen. De cutterzuiger ’The Mohab Mamish’, de grootste in het Midden-Oosten met een lengte van bijna 150 meter, krijgt in het nieuwe project een belangrijke rol. De bouw van de cutterzuiger was in opdracht van de SCA verleend aan de Nederlandse scheepsbouwer IHC. Een eerdere verbreding van het kanaal werd een paar jaar geleden uitgevoerd door maritiem concern Boskalis in Papendrecht.

Het schip Ever Given dat geladen is met honderden containers, ligt nog steeds aan de ketting op de Bittermeren, halverwege het Suezkanaal. Een dispuut tussen Egypte en de Japanse eigenaar Shoei Kisen Kaisha over het betalen van schadevergoeding voorkomt de uitvaart naar de eindbestemming Rotterdam.

Sleepboten van het Nederlandse Boskalis speelden een belangrijke rol bij het lostrekken van de Ever Given. Het maritieme concern zorgde er daarmee voor dat de file aan schepen weer kon doorvaren.

Het Suezkanaal is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld en ongeveer een achtste van de wereldwijde handel in goederen trekt door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal.