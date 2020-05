’Hoger Wall Street richt blik op Powell’

Powell geeft de toespraak via videoverbinding op een economisch instituut in Washington. Zijn opmerkingen zullen nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over nieuwe stappen die de Fed kan zetten om de coronacrisis te bestrijden, zoals bijvoorbeeld een mogelijke negatieve rente. De afgelopen tijd heeft de Fed de rente al fors verlaagd en enorme stimuleringspakketten aangekondigd om zo de schadelijke impact van het virus op de Amerikaanse economie te verzachten.

Tesla

Tesla blijft in de schijnwerpers staan. De automaker moet als het aan president Donald Trump ligt zo snel mogelijk zijn fabriek in Californië kunnen openen. Tesla opende eerder deze week zijn fabriek in het Californische Fremont, wat indruist tegen het besluit van lokale autoriteiten. Technieuwswebsite The Verge meldde dat Tesla ook voorbereidingen treft om een andere fabriek in Nevada volledig te openen. Aanvankelijk zou deze fabriek voor accu’s en auto-onderdelen slechts gedeeltelijk opengaan.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in april met 1,3 procent zijn gedaald in vergelijking met een maand eerder, na een afname met 0,2 procent in maart. Economen hadden in doorsnee op een daling met 0,5 procent gerekend.

Qua bedrijfsresultaten is het vrij rustig, want het kwartaalcijferseizoen in de Verenigde Staten loopt tegen het einde.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 1,9 procent lager op 23.764,78 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 2,1 procent lager gezet op 2870,12 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde eveneens 2,1 procent, tot 9002,55 punten.