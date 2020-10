Chips en olie nemen voortouw op ECB-dag

DE AEX-index noteerde rond elf uur 0,4% in de plus op 536 punten. De Midkap-index ging eveneens 0,4% vooruit naar 774,3 punten.

Eldrs in Europa kleurden de borden ook nog steeds groen. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4%.

Vanmiddag zijn alle ogen gericht op de Europese centrale bank (ECB) die met het rentebesluit naar buiten komt. Naar verwachting zal de ECB de deur open zetten naar een nieuwe monetaire stimulering in december om de economie in de eurozone te ondersteunen. De tweede coronagolf en een aanscherping van de lockdown in veel euro-landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, zal het economisch herstel in de wielen gaan rijden.

Op Wall Street was het gisteravond nog somberheid troef vanwege de kopzorgen bij beleggers over de impact van de tweede coronagolf. Zo moest Microsoft fors terrein prijsgeven. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een herstel van de koersen. Vanavond gaat de aandacht uit naar techconcern Apple dat de boeken open doet over de prestaties in het afgelopen kwartaal. Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij Bond Capital, is vooral benieuwd doe het gaat bij de diensten, zoals Apple Pay en Apple Music, die een steeds grotere aandeel hebben in de resultaten bij het Amerikaanse techbedrijf. „In de komende jaren kunnen diensten door de terugkerende opbrengsten de groeimotor worden bij Apple.”

Shell topper

In de AEX speelde Shell de hoofdrol met een koerssprong van 3,1%. Bij de start van de handel was de winst nog groter. De beter dan verwachte terugkeer naar winstgevendheid bij de oliegigant en de voorgenomen verhoging van het dividend klonk beleggers als muziek in de oren. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat Shell met zijn prestaties wat zorgen heeft weggenomen over de gang van zaken bij bedrijf onder meer gelet op de cashflow. Hij wijst er op dat het vooral wachten is op de strategie-update begin volgend jaar.

ASMI viel ook in de smaak en werd 3,8% hoger gezet. De chiptoeleverancier kwam met een meevallende prognose over het vierde kwartaal naar buiten. Branchegenoot ASML ging in de slipstsream 1,5% omhoog.

KPN dat op woendag al voor een lichtpunt zorgde na de publicatie van goed ontvangen resultaten, zag de koers nog eens 1,2% aantrekken.

Just Eat Takeaway voegde zich ook bij de koplopers. De maaltijdbezorger steeg 1%. Beleggersclub VEB liet eerder deze week weten een voorstander te zijn om de notering in Amsterdam te handhaven.

Na de positieve start keken de banken al snel weer tegen verliezen aan door de opgelaaide stress over de impact van de tweede coronagolf. Hekkensluiter ING liet 2,5% liggen. ABN raakte 1,8% kwijt.

Adyen koerste 2,2% lager na een voorzichtige prognose van de digitaal betalingsverwerker.

Heineken zakte 0,4% ondanks de gunstige resultaten van de Belgische branchegenoot AB Inbev.

Arcadis blinkt uit

Midkapper Arcadis schoot 4,9% omhoog. Het stabiele orderboek en het op peil houden van de marges bij het adviesbureau wakkerden de kooplust flink aan.

Pharming gleed 0,6% weg. Het biotechnologiebedrijf blijft naar eigen zeggen ’aanhoudend solide’presteren en wil een tweede notering aan de Amerikaanse Nasdaq.

Air France KLM dat morgen de boeken open doet, sloot de rij met een koersdaling van 2%. Er wordt vraagtekens gezet met de toekomstige koers van de luchtvaartcombinatie die gebukt gaat onder de coronacrisis.

AScX-fonds Van Lanschot Kempen dikte 1% aan. Het goede beursklimaat gaf steun aan de resultaten bij de bank voor vermogende particulieren.

AMG dook 3,9% omlaag. De metalenspecialist had afgelopen kwartaal flink last van de coronacrisis. Met name in de lucht- en ruimtevaart was volgens de onderneming sprake van dramatisch lagere volumes. Het dieptepunt is volgens de onderneming wel achter de rug.

