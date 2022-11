Premium Het beste van De Telegraaf

Dure occasions geven autohandel vleugels: wagenpark steeds ouder

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Reparties fors duurder door prijsstijging materialen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Peperdure occasions zorgen voor topomzetten bij garagebedrijven. De omzet in handel en reperatie van personenauto’s lag in het derde kwartaal maar liefst 24,3% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. In totaal verdiende de auto- en motorbranche 20,5% meer.