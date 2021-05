Wolters Kluwer schudt coronacrisis steeds meer van zich af

Wetenschap

De beste audio-ervaring voor merktrouwe Apple-fans

Zijn beschermhoes ziet eruit als een te heet gewassen zadeltas, het gebruik van aluminium maakt hem zwaar, hij is te duur en vervangende onderdelen zijn óók te duur - de reacties op de Airpods Pro waren na de lancering in december niet mals. Toch bewijst de hoofdtelefoon dat er plek is voor een ’Rol...