Geen zin in box 3? Zo breng je je spaarsaldo omlaag

Binnenland

Aangifte gemeente Krimpenerwaard tegen medewerker na mogelijke miljoenenfraude

De gemeente Krimpenerwaard doet aangifte vanwege integriteitsschendingen van een ingehuurde medewerker van de gemeente. De fraude kwam in een onderzoek naar voren nadat de gemeente in juli dit jaar over de kwestie een anonieme mail ontving.