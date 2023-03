Akkoord over cao ziekenhuizen: actie gaat niet door

Ziekenhuismedewerkers draaiden in maart al eens uit protest een zondagsdienst op een donderdag. Ze hadden voor april een nieuwe actie aangekondigd, maar die gaat dus niet door.

Loonsverhoging

De bonden sluiten het akkoord met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De cao is afgesloten voor twee jaar. De partijen hebben onder meer afgesproken dat het personeel met terugwerkende kracht per 1 februari een loonsverhoging krijgt van 5% en per 1 december komt er opnieuw 5% bij. Per 1 juni 2024 gaan werknemers met de laagste lonen er opnieuw 5% op vooruit, mensen in de hogere schalen krijgen er dan 2% bij en €180. Ook zijn afspraken gemaakt over de werkdruk.