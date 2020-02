’Philips hielp Turkije bespioneren’

Hij paste apparaten aan die bedoeld waren voor NAVO-bondgenoot Turkije. Philips deed dit in opdracht van de toenmalige BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (tegenwoordig AIVD), en de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Amerikanen vertrouwden Turkije en een aantal andere Navo-lidstaten in de zuidflank niet, zo wordt gezegd.

„Ik keek er in die tijd anders tegenaan dan nu”, zegt Jansen. „Ik deed wat de baas me vroeg, en maakte wat gemaakt moest worden.”

De cryptograaf doet de uitspraken over Philips in de context van Cryptoleaks, de reeks internationale onthullingen van deze week over Operatie Rubicon. Dankzij deze ’wereldwijde inlichtingencoup van de eeuw’ konden de Amerikaanse NSA en de Duitse Bundesnachrichtendienst decennia lang meer dan honderd landen afluisteren. De zeer geheime evaluatierapporten van Operatie Rubicon zijn in handen van het onderzoeksplatform Argos.