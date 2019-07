Ondernemersvraag: jongeren in dienst

Hoe jonger je vakantiekrachten, hoe meer beperkingen aan de werktijden. Ⓒ Vidiphoto

Een ondernemer vraagt: „De zomervakantie is voor ons de drukste tijd van het jaar. We kwamen dit jaar voor het eerst niet rond met seizoenwerkers en hebben daarom scholieren aangenomen. Dat gaat heel goed. Het zijn enthousiaste jongens en meiden, maar nu vraag ik me af; moet ik nog rekening houden met werktijden in verband met hun jonge leeftijd?”