Voetbalclubs en goede doelen zijn tot eind van dit jaar niet welkom bij ING

Een woordvoerster legt uit dat de bank veel zaken goed moet uitzoeken als bijvoorbeeld een voetbalclub klant wil worden van de bank. „Wat is bijvoorbeeld het doel van de rekening? En wie zijn de uiteindelijke belanghebbenden?” Dat zijn vragen waarop het antwoord bij deze rechtsvorm niet altijd meteen duidelijk is. De stap van ING is opmerkelijk. Het bankconcern is hoofdsponsor van voetbalclub KNVB en zegt in een slogan iedereen te steunen van de F’jes tot aan Oranje.

Verenigingen en stichtingen die al klant zijn van ING kunnen dat wel blijven, maar ze moeten meer gaan betalen. ING wil de kosten van de witwascontroles deels aan hen doorberekenen, net als eerder ook al werd besloten voor bijvoorbeeld kerkgenootschappen. Nu rekent de bank nog 3 euro per maand. Dat wordt met ingang van september 7,50 euro.

Inspanningen

De inspanningen van ING om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren zijn de laatste jaren steeds intensiever geworden, legt de bank uit. Dit zou deels komen door wet- en regelgeving, maar ook omdat criminelen steeds inventiever worden. ING zet daarom veel extra medewerkers en middelen in voor het klantonderzoek, wat ook leidt tot hogere kosten.

Bij de bank zijn momenteel meer dan 4000 voltijdsmedewerkers bezig met het nalopen van transacties en controleren van klanten. Maar de capaciteit is daarmee nog steeds niet voldoende. Door de krappe arbeidsmarkt is het momenteel lastig om extra mensen te werven. Naar verwachting kunnen verenigingen en stichtingen in het eerste kwartaal volgend jaar wel weer klant worden.

Dat banken de laatste jaren meer doen aan het tegengaan van witwassen, is omdat daar vanuit de autoriteiten strenger op wordt toegezien. In 2018 trof ING nog een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, wegens „ernstige nalatigheid.” De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.