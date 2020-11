Rode cuvée kleurt goud

Dat bleek bij de jaarlijkse keuring van de Stichting Wijninstituut Nederland die wordt uitgevoerd door het Deutsche Weinbauamt in Neustadt an der Weinstrasse in Rheinland Pfalz dat jaarlijks meer dan 16.000 wijnen keurt. Beurskens won vier van de negen gouden medailles bij de rode wijnen. In totaal werden 282 wijnen ingezonden, het hoogste aantal ooit.

Behalve medailles voor individuele wijnen werden ook de beste wijngaardeniers 2020 gekozen. Die titel ging gezien zijn gouden medailles uiteraard naar Stan Beurskens, maar ook naar Diederik Beker van Betuws Wijndomein in Erichem en Henk Breugem van Wijngaard Aan de Breede Beek in Nijkerk. „Al onze liefde en zaligheid stoppen we in onze wijngaarden. Gelukkig zijn we elk jaar uitverkocht”, reageerde Beurskens. Hij kreeg met St. Martinus voor het vijfde achtereenvolgende jaar ook nog eens het predicaat van Beste Wijngaard van Nederland en België.