Volvo legt vrachtwagenproductie stil om chiptekort

De Amerikaanse autofabrikant Ford liet maandag weten dat het een productielocatie in Ohio heeft stilgelegd waar onder meer busjes en onderdelen van vrachtwagens worden gemaakt. Ook hier is de reden het wereldwijde tekort aan chips. Volvo Cars, de autofabrikant die is afgesplitst van vrachtwagenmaker Volvo, kondigde ook al fabricagestops aan. De autofabriek van het bedrijf in het Belgische Gent, waar onder meer de elektrische XC40 wordt gebouwd, sluit eind deze week en hoelang dat zal duren is nog niet bekend.

Chipsectoren

De autosector kampt al langer met chiptekorten. Dat komt door een zeer sterk toegenomen vraag naar apparatuur voor thuiswerk en entertainment in coronatijd, zoals computers, laptops en spelconsoles. Andere automakers zoals Toyota, Honda en Nissan waren eerder al genoodzaakt de productie stil te leggen.

Techbedrijven zoals Samsung merkten ook al de impact van het tekort aan halfgeleiders. Samsung zei onlangs al te overwegen de lancering van een nieuw model smartphone daarom uit te stellen. Volgens Samsung is er sprake van een „ernstige onbalans” in de halfgeleidersector.