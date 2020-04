Ook geldafstortkluizen ’s nachts dicht

Welke zogenoemde sealbagautomaten ’s nachts dicht gaan en worden weggehaald is nog niet duidelijk. Dat maken de banken nog via hun websites nog bekend. Wel gaan zij per direct aan de slag met de maatregel, zo liet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag weten. Van de 1200 blijven er nog zo’n 400 over.

De afgelopen twee weken bleek dat criminelen hun blik hebben verlegd van geldautomaten naar zogenoemde sealbagautomaten. Dat zijn machines waar ondernemers wisselgeld in speciale geldzakken bij hun bank kunnen afstorten.

In acht dagen tijd werden op verschillende plakken in het land zes van deze geldstortplekken van Rabobank opgeblazen, met enorme ravages als gevolg. Afgelopen donderdag was het in een nacht zelfs twee keer raak: in het Noord-Hollandse Hippolytushoef en Brabantse Uden.

Beschikbaarheid

De NVB benadrukt dat een deel van het huidige aantal afstortautomaten „op een redelijke wijze verspreid over het land” beschikbaar blijft. Bij die automaten kunnen ondernemers vanaf nu alleen nog geld storten tussen 6.00 en 18.30 uur. De machines zullen daarbij elke dag worden geleegd en in de avonduren uitgeschakeld.

Ondernemers kunnen overdag ook terecht bij het bankkantoor of een gewone afstortautomaat om cash te storten. De NVB adviseert ondernemers wel zo veel mogelijk betalingen met pin of andere betaalverzoeken te verrichten: „Ook dat draagt bij aan de veiligheid.”

Hoe dan ook wordt er door de coronacrisis minder met contant geld betaald, en dus door ondernemers afgestort. Banken melden dat het gebruik van sealbagautomaten zo’n 40% is gedaald. Zij beloven te kijken naar alternatieven als de horeca weer open mag.