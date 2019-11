'Deutsche verkoopt bezittingen aan Goldman'

Het zou gaan een pakket effecten gerelateerd aan schulden van opkomende landen. Deutsche Bank is bezig zijn balans af te bouwen en risicovolle bezittingen van de hand te doen. Daarvoor heeft de Duitse bank een speciaal vehikel opgezet om dergelijke zaken apart te zetten van de rest van het bedrijf. In september zou de bank al een pakket Aziatische bezittingen hebben verkocht aan Goldman Sachs.

