Nieuwe eigenaar InnoGenerics maakt vaart: ’Pillenfabriek snel weer laten draaien’

Nieuwe eigenaar InnoGenerics wil vaart maken. Ⓒ ANP / Peter Hilz

Amsterdam - Weite Oldenziel, de nieuwe baas van medicijnfabriek InnoGenerics, wil de fabriek zo snel mogelijk weer laten draaien. Eind december werd Nederlands enige fabriek voor generieke geneesmiddelen door de rechter failliet verklaard. Vorige week vrijdag was daar ineens het verrassende bericht dat de pillenfabriek in Leiden op de valreep is overgenomen door De Ofichem Group uit het Groningse Ter Apel. Ceo Oldenziel heeft grote ambities.