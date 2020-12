Haven Rotterdam en douane klaar voor Brexit

Rotterdam - De Rotterdamse haven is klaar voor de Brexit, die op 1 januari een feit is. Als er straks problemen zijn, zullen die vooral veroorzaakt worden door bedrijven die zich nog steeds niet goed voorbereid hebben, zeggen de douane en Havenbedrijf Rotterdam. Bij de veerboten is daarom de laatste flyercampagne gestart om bedrijven te attenderen op de noodzaak van een goede Brexit-voorbereiding.