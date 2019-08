Nikkei nipt hoger na afwachtende sessie

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de plus op 20.628,01 punten. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in augustus voor de vierde maand op rij is gekrompen. Cosmeticaverkopers en andere retailers die populair zijn onder toeristen profiteerden van een toename van het aantal buitenlandse bezoekers aan Japan in juli. Cosmeticabedrijven als Shiseido en Fancl wonnen 5,6 procent en 2,7 procent. Retailer Matsumotokiyoshi klom 1,1 procent.

De Chinese beurzen deden een stapje terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,9 procent. In Seoul verloor de Kospi 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent onder aanvoering van de Australische olieproducenten. Qantas steeg 0,7 procent na publicatie van de resultaten. De Australische luchtvaartmaatschappij zag de winst in het afgelopen boekjaar dalen en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan.