’Duitsland volgt Nederland: inflatie naar ruim 10%’

In een interview met de krant Rheinische Post benadrukte Bundesbank-president Nagel dit weekend dat het in Duitsland in zeventig jaar niet meer is gebeurd dat de inflatie boven de 10% lag. De laatste keer dat dit gebeurde was volgens hem in 1951.

En voorlopig is Duitsland ook nog niet van de hoge inflatie af, voegde Nagel toe. „Het inflatieprobleem zal in 2023 niet verdwijnen”, zei hij, verwijzend naar de flink gestegen energieprijzen en de verminderde gastoevoer uit Rusland. Nagel denkt dat de inflatie in het land volgend jaar wel zal dalen tot 6%, maar dat is relatief nog steeds erg hoog.

Bundesbank-president Joachim Nagel: „Het inflatieprobleem zal in 2023 niet verdwijnen.” Ⓒ ANP/HH

’Beteugelen met hogere rente’

In Nederland werd de grens van 10% inflatie eerder al overschreden volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de aanhoudende prijsstijgingen in Europa is het in de ogen van Nagel noodzakelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) verder gaat met het verhogen van de rente. Op die manier zou de inflatie beteugeld kunnen worden.

Bekijk ook: Experts schetsen inktzwart scenario over betalingsachterstanden en schulden

Over wat voor rentestap de centrale bank precies zou moeten nemen bij het volgende rentebesluit in september, liet Nagel zich alleen niet uit. „De afgelopen maanden hebben laten zien dat we van vergadering tot vergadering moeten beslissen over het monetaire beleid”, aldus het Duitse centralebankhoofd.