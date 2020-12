AEX sluit sterke beursmaand af met verlies

De AEX-index eindigde 0,9% lager op 606,02 punten. Daarmee kwam de winst voor de AEX in november uit op een fraaie 14%. Aan het einde van deze goede beursmaand besloten beleggers wat winst te nemen. Sommige grote partijen moesten hun beleggingsportefeuilles herschikken.

De AMX zakte vandaag 1,2% naar 903,30 punten. De koersenborden in Londen (-1,1%), Parijs (-1,4%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden eveneens rood.

’Uitzonderlijk goede maand voor AEX’

„Het is een uitzonderlijk goede maand geweest voor de AEX”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). De spoedige komst van coronavaccins en de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beleggers in november flink meer zelfvertrouwen gegeven. Farmaceut Moderna kondigde maandag aan goedkeuring aan te vragen voor zijn coronavaccin in de VS en Europa. Van de Groep sloot niet uit dat er in de traditioneel goede beursmaand december nog meer in het vat zit voor beleggers.

Analist Corné van Zeijl (Actiam) was voorzichtiger. „Normaal gesproken is december meestal een goede beursmaand. Maar ik ben bang dat december deze keer niet zo’n goede maand wordt als in andere jaren.” Volgens Van Zeijl zit er na de enorme stijgingen in november namelijk al veel positief nieuws in de koersen verwerkt. „Ook maak ik me wat zorgen over het overmatige enthousiasme op de beurzen.”

Op Wall Street stond de Dow Jones aan het einde van de middag 1,3% lager. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7%. In Azië verloren de meeste beurzen ook terrein. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,8% lager.

In de AEX ging Aegon aan kop met een winst van 2,6%. De verzekeraar werd beloond voor de verkoop van zijn Centraal- en Oost-Europese tak tegen een hoger dan verwachte €830 miljoen.

Speciaalchemieconcern IMCD pluste 1,7%. Randstad werd 1,1% meer waard. De uitzender profiteerde van koopadviezen van analisten van ING en Credit Suisse.

Unilever klom ook 1,1%. De beurszwaargewicht zat mede in de lift dankzij een positief rapport van de Britse bank Barclays. Beleggers lijken blij met het feit dat de voedings- en wasmiddelenproducent op papier een volledig Brits bedrijf is geworden. In een podcast legde DFT-verslaggever Edwin van der Schoot uit dat Unilever door de nieuwe constructie op termijn een prooi kan worden voor partijen die de levensmiddelengigant wellicht willen kopen.

ABN Amro stond met een verlies van 8,9% onderaan. De bank gaat de komende vier jaar 15% van de banen schrappen om zo’n €700 miljoen aan kosten te besparen, maar verlaagde niettemin zijn rendementsdoelstelling. Ook het bij de strategie-update geschetste dividendperspectief viel beleggers tegen. Concurrent ING ging 2,9% mee omlaag.

Royal Dutch Shell zakte 4,9%. Aan de vooravond van de tweedaagse vergadering van de OPEC zijn de olieproducerende landen het niet eens geworden over het voorstel de voor januari geplande productieverhoging uit te stellen. In reactie hierop daalden de olieprijzen ruim 1%.

Techinvesteerder Prosus, eveneens een zwaargewicht in de AEX, gaf 2,6% prijs. Winkelvastgoedfonds Unibail leverde 5,8% in.

In de AMX was Pharming (+4,4%) de grote winnaar. Vorige week was het biotechnologiebedrijf ook al in trek, volgend op de aanvraag voor een notering op de Amerikaanse Nasdaq. Het voornemen hiervoor was een maand eerder overigens al kenbaar gemaakt.

Bij de middelgrote fondsen stond luchtvaartconcern Air France KLM onderaan met een min van 7,3%. Fugro moest 7% prijsgeven. De aandeelhoudersvergadering van de bodemonderzoeker ging maandagmiddag akkoord met een aandelenemissie van €250 miljoen om de balans van het bedrijf uit Leidschendam te versterken.

SBM Offshore zakte 3,5%. De Zwitserse justitie gaat een onderzoek instellen naar corrupte betalingen tussen 2005 en 2012, hoewel de maritiem dienstverlener hiervoor eerder al schikte met Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië.

Altice Europe daalde 1,8% naar €4,42. De overname van het kabel- en telecombedrijf door grootaandeelhouder en topman Patrick Drahi loopt zo goed als zeker uit op een juridisch gevecht. Een Amerikaanse hedgefonds zou het Altice-bestuur voor de Ondernemingskamer willen slepen vanwege onvrede over het overnamebod van €4,11 per aandeel.

Bij de smallcapfondsen klom Accsys 2%. Het houtveredelingsbedrijf heeft in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een iets lagere omzet geboekt. De omzet daalde 3% tot €42,9 miljoen.

DPA steeg op de lokale markt 9,4%. De detacheerder liet weten in december 8 cent per aandeel aan dividend uit te gaan keren, vanwege de afgenomen onzekerheden en de sterke balans.

