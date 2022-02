’Boomklevers’ krijgen tegengeluid van VDL-personeel

Binnenland

Bosbezetters gaan overleggen wat te doen bij storm maandag

De actievoerders die in hangmatten een bos bezetten bij autofabriek VDL Nedcar gaan zich zondagavond beraden over wat te doen als maandag een storm ons land teistert. Een van de bezetters zei zich zondagmiddag nog geen zorgen te maken, „maar we gaan er wel over praten.”