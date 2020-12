Sushibond op de NPEX

De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar met een jaarlijkse rente van 8% en wordt gebruikt om het aantal eigen vestigingen uit te breiden met meer dan vijftig uit te breiden naar ruim honderd locaties in Nederland voor het eind van 2022.

Bij de vestigingen van I Love Sushi kunnen sushi en andere Japanse gerechten worden afgehaald of besteld voor bezorging aan huis. I Love Sushi zegt sinds de start in 2016 met momenteel 47 vestigingen te zijn uitgegroeid tot de grootste sushi-keten op de Nederlandse markt.

Schaalgrootte

Oprichter/directeur Gordon Yuk Lung Yuen (32) is afkomstig van een bekende Chinese horeca-familie uit Hilversum. ,,De uitbreiding naar bijna 100 franchisenemers in de komende twee jaar is realiseerbaar en het geeft ons de noodzakelijke schaalgrootte om ook landelijke marketing te gaan doen”, aldus Yuen.

De franchiseorganisatie I Love Sushi verwacht dit jaar af te sluiten met een omzet fors van €2,6 miljoen met een EBITA van ruim €1,2 miljoen.