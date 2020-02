Aov voor zzp’ers bijna rond

Hij wil desgevraagd niet bevestigen dat er een akkoord is bereikt.

Volgens het Financieele Dagblad wordt de uitkering voor zzp'ers om het betaalbaar te houden soberder dan voor werknemers: maximaal €1650 per maand bruto. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk en zal naar verwachting maximaal €200 bruto per maand bedragen.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren in alle sectoren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2016 was slechts een vijfde van de zzp’ers verzekerd.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) wil nu een advies van de sociale partners over een betaalbare en voor iedereen toegankelijke verzekering. Het is de bedoeling dat de definitieve wetsvoorstellen voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.